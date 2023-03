Duel stuntploeg Spakenburg met PSV bijna uitverkocht: 'Wordt een blauwe zee'

SV Spakenburg heeft bijna alle zesduizend kaarten voor de halve finale tegen PSV op 4 april verkocht. Er zal om die reden geen vrije verkoop voor het bekerduel meer volgen, laat voorzitter Marc Schoonebeek van de stuntclub weten na de tweede verkoopavond.

"De wedstrijd is nagenoeg uitverkocht", zegt Schoonebeek dinsdag tegen NU.nl. In de kantine van de amateurclub gingen maandagavond opnieuw honderden kaarten over de toonbank. Vier dagen eerder bij het eerste verkoopmoment waren al 2.600 staanplaatsen verkocht, boven op de al ruim 1.500 zitplaatsen. Belangstellenden stonden toen maar liefst 45 minuten in de rij, die tot de parkeerplaats reikte.

De club houdt maandag de laatste verkoopavond, maar de laatste honderden kaarten zullen uitsluitend aan leden, familieleden van leden én inwoners van Bunschoten-Spakenburg worden verkocht. De club zou een vrije verkoop houden als er na de verkoop voor leden kaarten zouden overblijven, maar dat zal niet het geval zijn.

"Maandagavond kunnen we zeggen dat we een uitverkocht huis hebben. Het belooft een kolkende blauwe zee te worden", zegt Schoonebeek. "In het dorp gaat het momenteel nergens anders over. Ik heb ook het idee dat de mensen in het land het erg leuk vinden. Ik denk dat televisiekijkers straks bij de opkomst gaan denken dat voetbal zo hoort te zijn."

Schoonebeek vindt het niet jammer dat Spakenburg minder toeschouwers op De Westmaat mag verwelkomen dan normaal gesproken het geval is. Door toenemende veiligheidseisen van de lokale autoriteiten en extra televisiecamera's voor onder meer de VAR zijn er tegen PSV maximaal 6.300 fans welkom.

En dat terwijl de plaatselijke derby tegen IJsselmeervogels doorgaans achtduizend mensen naar het complex van de club uit de Tweede Divisie trekt. "Wij zijn al enorm blij dat we in eigen huis mogen spelen", zegt Schoonebeek.

Het was donderdag een drukte van jewelste in de kantine van SV Spakenburg. Foto: ANP

'Staan met Bossche bollen klaar voor PSV-fans'

Vanaf de loting op 4 maart zijn voorzitter Schoonebeek, bestuursleden en vrijwilligers elke dag bezig met de bekerwedstrijd tegen PSV. Dat begon met gesprekken met de gemeente en de politie over de vraag of het duel überhaupt op De Westmaat kon worden gespeeld.

SV Spakenburg kreeg groen licht en mag ook nog driehonderd PSV-fans verwelkomen. Schoonebeek is niet bang dat het uit de hand gaat lopen op het amateurcomplex. "Bij alle wedstrijden hebben de fans van PSV zich uitermate goed gedragen. We gaan ze hartelijk verwelkomen met broodjes en lekkere drankjes. We staan met Bossche bollen klaar."

SV Spakenburg zal organisatorisch klaar zijn voor de wedstrijd, zegt Schoonebeek precies twee weken voor de aftrap. "Het is onwijs druk geweest. Elke dag sluiten we een hoofdstuk af. Het draaiboek ligt bij de verantwoordelijke instanties. Nu gaan we alle geledingen binnen onze club vertellen wat we doen bij bijvoorbeeld slecht weer. Iedereen moet precies weten wat er gaat gebeuren."

SV Spakenburg, dat geschiedenis schreef door onder meer Eredivisie-clubs FC Groningen (2-3) en FC Utrecht (1-4) te verslaan, speelt op dinsdag 4 april om 20.00 uur tegen PSV. 'De Blauwen' zijn de derde amateurclub ooit in de halve finales van het landelijke bekertoernooi. VVSB (2015/2016) en uitgerekend aartsrivaal IJsselmeervogels (19745/1975) gingen SV Spakenburg voor.

De andere halve finale gaat tussen Feyenoord en Ajax. Mocht SV Spakenburg voor een nieuwe stunt zorgen, dan wordt de bekerfinale in De Kuip mogelijk niet op zondag 30 april gespeeld. SV Spakenburg wil om religieuze redenen niet op zondag spelen. De KNVB heeft nog niet bekendgemaakt of de wedstrijd dan op een ander moment wordt afgewerkt.