Virgil van Dijk draagt OneLove-band in EK-kwalificatieduel Oranje met Frankrijk

Virgil van Dijk draagt vrijdag tijdens de EK-kwalificatiewedstrijd van het Nederlands elftal tegen Frankrijk een OneLove-band. Met de actie wil de KNVB uitdragen dat iedereen zich welkom moet voelen in het voetbal.

"Het Nederlands elftal wil met het dragen van deze band opnieuw tonen voor verbinding en tegen racisme en alle vormen van discriminatie in de samenleving te zijn", laat Van Dijk weten.

De aanvoerder van Oranje wilde de OneLove-band vorig jaar ook tijdens het WK in Qatar dragen, maar wereldvoetbalbond FIFA gaf daar toen geen toestemming voor. De KNVB liet Van Dijk de band uiteindelijk niet dragen omdat de verdediger volgens de FIFA anders direct een gele kaart zou krijgen.

Ook Frankrijk vraagt vrijdag aandacht voor de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie (21 maart). De campagne van de Franse voetbalbond, "Une seule couleur, celle du maillot", zal in het Stade de France nadrukkelijk zichtbaar zijn. De Franse spelers poseren vlak voor het duel met een doek waarop dezelfde tekst staat, die "slechts één kleur, die van het shirt" betekent.​​

De EK-kwalificatiewedstrijd tussen Frankrijk en Nederland begint vrijdag om 20.45 uur in Saint-Denis. Drie dagen later speelt Oranje in De Kuip tegen Gibraltar.