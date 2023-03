Mendilibar paar uur na ontslag Sampaoli aangesteld als trainer Sevilla

Sevilla FC heeft dinsdag José Luis Mendilibar aangesteld als nieuwe hoofdtrainer. Een paar uur eerder nam de degradatiekandidaat nog afscheid van coach Jorge Sampaoli.

Sevilla staat veertiende in La Liga en heeft slechts twee punten meer dan Valencia, dat op een degradatieplek staat. Het is aan Mendilibar om lijfsbehoud te verzekeren.

Zijn voorganger Sampaoli begon in oktober bij de Spaanse club, maar werd dinsdag door "tegenvallende resultaten in combinatie met het vertoonde spel" ontslagen. Sampaoli was bezig aan zijn tweede periode bij Sevilla. In 2017 loodste hij de ploeg naar de vierde plek in La Liga.