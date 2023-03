Feyenoord-verdediger Trauner verlengt contract met een jaar tot medio 2026

Gernot Trauner heeft dinsdag zijn contract bij Feyenoord met een jaar verlengd. De dertigjarige verdediger ligt nu tot medio 2026 vast in De Kuip.

"Dit is een speciale dag voor mij en mijn familie", zegt Trauner, die sinds zijn komst naar Rotterdam in de zomer van 2021 al snel uitgroeide tot een vaste kracht in het elftal van trainer Arne Slot.

"Feyenoord voelt als mijn tweede thuis en ik voel me hier enorm gewaardeerd. De club spreekt vertrouwen in mij uit door langer met me door te willen. En de supporters staan vanaf het eerste moment achter me. Je ergens op je plek voelen is een belangrijke graadmeter en dat is 100 procent het geval bij Feyenoord. Verlengen was wat dat betreft een makkelijke beslissing."