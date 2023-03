Debutant Veerman completeert Oranjeselectie op trainingsveld in Zeist

Het Nederlands elftal heeft dinsdag met de complete selectie van 25 spelers getraind. Debutant Joey Veerman meldde zich voor het eerst op het veld in Zeist.

Oranje werkt toe naar de start van de kwalificatiereeks voor het EK van volgend jaar in Duitsland. Vrijdag wordt in Parijs tegen Frankrijk gespeeld en maandag wacht een wedstrijd tegen Gibraltar in De Kuip. Beide duels beginnen om 20.45 uur.

Griekenland en Ierland zijn de andere tegenstanders in de groep. Nederland treft die landen in september. In juni wacht eerst een confrontatie met Kroatië in de halve finales van de Nations League.