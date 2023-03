Sampaoli na vijf maanden alweer ontslagen bij degradatiekandidaat Sevilla

Jorge Sampaoli is dinsdag ontslagen bij Sevilla FC. De Argentijnse trainer was pas vijf maanden in dienst bij de Spaanse club, die vecht tegen degradatie.

"Na de nederlaag van dit weekend tegen Getafe (0-2) staat Sevilla opnieuw op de rand van de degradatiezone", meldt Sevilla FC in een verklaring. "De tegenvallende resultaten in combinatie met het vertoonde spel hebben ertoe geleid dat de club deze noodzakelijke beslissing heeft moeten nemen."

De 63-jarige Sampaoli werd in oktober aangesteld bij Sevilla als opvolger van de ontslagen Julen Lopetegui. Hij slaagde er niet in de club uit Andalusië uit de degradatiezone te helpen. Sevilla staat veertiende en heeft slechts twee punten meer dan Valencia, dat op een degradatieplek staat.

Sampaoli slaagde er met Sevilla nog wel in de kwartfinales van de Europa League te bereiken. Vorige maand was hij met zijn ploeg over twee wedstrijden nog te sterk voor PSV. Half april wacht de Spaanse club een tweeluik met het Manchester United van manager Erik ten Hag.

Sampaoli was bezig aan zijn tweede periode bij Sevilla. Hij werkte in het seizoen 2016/2017 ook al in het Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. De Argentijn loodste de ploeg toen naar de vierde plek in La Liga.