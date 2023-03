Bakayoko behoort voor het eerst sinds PSV-doorbraak tot selectie van België

Delen via E-mail

PSV'er Johan Bakayoko behoort voor het eerst tot de selectie van België. De negentienjarige aanvaller is dinsdag opgeroepen als vervanger van de geblesseerd geraakte Jérémy Doku van Stade Rennais.

Voor Bakayoko is de oproep een beloning voor zijn doorbraak bij PSV, waar hij sinds het vertrek van Cody Gakpo en Noni Madueke basisspeler is. In dertig wedstrijden kwam hij tot negen goals en vier assists.