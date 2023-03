Haaland haakt met liesblessure af bij Noorwegen voor EK-kwalificatieduels

Delen via E-mail

Noorwegen moet het bij de start van de EK-kwalificatiereeks zonder Erling Haaland stellen. De sterspeler is dinsdag afgehaakt vanwege een blessure aan zijn lies.

Haaland hield zijn blessure over aan de thuiswedstrijd die hij zaterdag met Manchester City tegen Burnley speelde in de FA Cup (6-0-winst). De topspits maakte in dat duel maar weer eens indruk met een hattrick.