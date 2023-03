Dolend Crystal Palace haalt ervaren trainer Hodgson na bijna twee jaar terug

Crystal Palace heeft manager Roy Hodgson dinsdag tot het einde van het seizoen aangesteld. De 75-jarige Engelsman keert terug bij de club waar hij tussen 2017 en 2021 ook al werkte.

De ervaren Hodgson is op Selhurst Park de opvolger van voormalig topmiddenvelder Patrick Vieira, die vorige week al de negende Premier League-trainer werd die dit seizoen ontslagen is.

In september 2017 gold Hodgson bij Crystal Palace als vervanger van de snel ontslagen Frank de Boer. Onder leiding van de Engelsman eindigde de club steevast in de middenmoot van de Premier League.

"Het is een eer dat ik ben gevraagd om terug te keren naar de club die zo veel voor me heeft betekend", zegt Hodgson, die Palace uit het slop moet trekken. De Premier League-club wist de laatste twaalf competitieduels niet te winnen.

Halverwege vorig seizoen stapte Hodgson in bij Watford. Hij kon die club toen niet voor degradatie behoeden. Eerder was de ervaren trainer onder meer bondscoach van Engeland. Ook diende hij Liverpool en verschillende andere clubs in eigen land en werkte hij in Scandinavië, Zwitserland en Italië.