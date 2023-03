Fulham-spits Mitrovic hangt zware schorsing boven het hoofd na duwen arbiter

Fulham-spits Aleksandar Mitrovic is maandag door de Engelse voetbalbond FA aangeklaagd vanwege zijn rode kaart tegen Manchester United in de kwartfinales van de FA Cup. De Serviër gaf zondag een duw aan scheidsrechter Chris Kavanagh.

De 28-jarige Mitrovic, vlak na rust verantwoordelijk voor de 0-1 op Old Trafford, verloor zijn zelfbeheersing in de 72e minuut. Ploeggenoot Willian had vlak daarvoor na ingrijpen van de VAR een directe rode kaart gekregen, omdat de Braziliaan een schot van Jadon Sancho met zijn arm uit het doel had gehouden.