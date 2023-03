Blind is niet langer eerste linksback Oranje, maar gaat wel 100e interland spelen

Daley Blind staat vrijdag hoogstwaarschijnlijk niet in de basis van het Nederlands elftal in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk. De speler van Bayern München is onder de nieuwe bondscoach Ronald Koeman niet meer de eerste optie op de linksbackpositie, al zal hij deze interlandperiode waarschijnlijk wel zijn honderdste interland spelen.

"Ik heb Daley verteld dat hij niet de eerste linksback is. Maar ik sluit ook niet uit dat hij bij de selectie blijft", vertelde Koeman maandag op een persconferentie van Oranje in Zeist. "Iedereen die nu bij de selectie zit, heeft de leeftijd om volgend jaar nog op het EK te spelen."

De 33-jarige Blind was sinds zijn Oranjedebuut in 2013 vrijwel altijd zeker van een basisplaats. De kwartfinale tegen Argentinië op het WK van vorig jaar in Qatar was zijn 99e interland.

"Hij krijgt de kans om zijn honderdste interland te spelen", beloofde Koeman, die deze interlandperiode met Oranje naast Frankrijk ook Gibraltar treft. "Of hij er daarna bij blijft, hangt ook van de speeltijd bij zijn club af."

Daley Blind maakte in februari 2013 tegen Italië zijn debuut in Oranje. Foto: ANP

Ook Aké is optie voor linksbackpositie

Blind speelde sinds zijn vertrek bij Ajax slechts 157 minuten voor Bayern. Met Ajax-spits Brian Brobbey behoort er nog een speler tot de Oranjeselectie die geen basisplaats heeft bij zijn club.

Het is voor Koeman geen uitgemaakte zaak dat een speler veel moet spelen op clubniveau om in aanmerking te komen voor Oranje, maar het heeft wel invloed. Stefan de Vrij, die bankzitter is bij Internazionale, is daarom niet opgeroepen.

"Stefan heeft als centrale verdediger veel concurrentie bij Oranje. En in zo'n geval kijk ik uiteindelijk ook naar speelminuten en ritme op clubniveau. Maar er zijn posities waar veel minder concurrentie is."

Koeman vertelde niet wie nu in plaats van Blind de eerste optie is op de linksbackpositie. Tyrell Malacia, die geen vaste basisspeler is bij Manchester United, is een mogelijkheid, evenals Nathan Aké. De 28-jarige Aké was op het WK centrale verdediger bij Oranje, maar speelt bij Manchester City meestal als linksback.