Oranje heeft weinig opties voor spitspositie: 'Daarom zit Brobbey erbij'

Ronald Koeman beseft dat de opties voor de spitspositie bij het Nederlands elftal beperkt zijn, zeker nu Luuk de Jong en Vincent Janssen hun interlandcarrière hebben beëindigd. De bondscoach zag zich daarom genoodzaakt Brian Brobbey bij de selectie te halen, hoewel de aanvaller geen basisplaats heeft bij Ajax.

Het gaat Koeman te ver om te spreken van een spitsenprobleem. "Maar het is duidelijk dat we niet heel veel keuze hebben", zei hij maandag op zijn persconferentie in Zeist in de aanloop naar de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Frankrijk (vrijdag) en Gibraltar (maandag).

"De selectie van Brobbey geeft dat ook aan", vervolgde Koeman. "Ik selecteer een jongen die geen basisspeler is bij Ajax, maar wel iemand met toekomst. Als ik veel meer keuze had gehad dan had ik ook naar ritme en speeltijd kunnen kijken. Dat ging nu niet."

De verwachting is dat Memphis Depay, net als in de eerste periode van Koeman als bondscoach, weer de eerste spits wordt van Oranje. Koeman is blij dat de 29-jarige aanvaller bij Atlético Madrid veel speeltijd krijgt, nadat hij eerder dit seizoen bij FC Barcelona op een zijspoor stond.

"Gelukkig mag Memphis de laatste weken weer beginnen, maar hij heeft een lange periode geen hele wedstrijden gespeeld. Ik heb er vertrouwen in dat hij opnieuw een hoog niveau kan halen in Oranje."

Brian Brobbey en Memphis Depay maandag op de training van Oranje in Zeist. Foto: ANP

'Je moet trots zijn dat je bij Oranje zit'

Een andere optie voor de spitspositie is Wout Weghorst. In de eerste periode van Koeman als bondscoach behoorde de dertigjarige aanvaller meestal niet tot de selectie. "Ik vond Luuk de Jong destijds een betere pinchhitter dan Weghorst, maar Weghorst heeft zich dusdanig ontwikkeld dat hij een serieuze optie is voor de basis. Hij hoeft niet plan B te zijn."

Koeman ging ook in op vragen over Janssen en De Jong en hun besluit te stoppen als international. "Ik respecteer die keuze, al zouden veel spelers het niet doen. Ik heb altijd gezegd dat het Nederlands elftal een zaak is van graag of niet. Als je naar Oranje komt moet je trots zijn dat je erbij zit. En als dat om wat voor reden dan ook niet zo is, dan is het beter om thuis te blijven."

De Oranjeselectie werkte maandag in Zeist de eerste training af richting de interlands tegen Frankrijk en Gibraltar. Er stonden 24 spelers op het veld van de KNVB Campus, omdat Joey Veerman nog niet gearriveerd was. De PSV-middenvelder werd maandagmiddag alsnog opgeroepen nadat Frenkie de Jong geblesseerd afhaakte. Ook Steven Bergwijn moest zich wegens een kwetsuur afmelden en hij werd vervangen door Donyell Malen.