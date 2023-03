PSV geeft stadionverbod van veertig jaar aan fan die Sevilla-keeper aanviel

PSV heeft een stadionverbod van veertig jaar uitgedeeld aan de supporter die vorige maand de keeper van Sevilla aanviel. De club uit Eindhoven start daarnaast een procedure om de schade op de twintigjarige Dylano K. te kunnen verhalen.

Later bleek dat K. helemaal niet in het Philips Stadion aanwezig had mogen zijn, omdat hij een stadionverbod heeft. De Limburger, die bovendien te veel gedronken had, kreeg in het recente verleden al twee taakstraffen voor wangedrag rond voetbalwedstrijden.