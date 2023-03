Koeman gaat mogelijk bellen met kritische afvaller Tete: 'Het is graag of niet'

Bondscoach Ronald Koeman is verrast door de stevige reactie van Kenny Tete op het feit dat hij niet is geselecteerd voor Oranje. De rechtsback van Fulham zei in gesprek met Ziggo Sport dat er "met z'n balletjes wordt gespeeld".

"Ik heb die uitspraken niet gezien of gelezen", zei Koeman maandag op zijn persconferentie in Zeist. "Als Tete op iemand geen kritiek moet leveren, dan ben ik dat wel. Iedereen mag zeggen wat hij wil, binnen bepaalde kaders. Misschien ga ik hem even bellen om te vragen hoe hij erin staat. Het is graag of niet."

De 27-jarige Tete speelde in maart 2021 zijn laatste interland. De veertienvoudig international is dit seizoen een vaste kracht bij Fulham, dat op een verdienstelijke negende plek in de Premier League staat. Hij behoorde ook tot de voorselectie van Koeman voor de eerste EK-kwalificatieduels, maar overleefde de schifting niet.

In niet mis te verstane bewoordingen uitte Tete afgelopen weekend zijn teleurstelling tegen Ziggo Sport. "Het voelt alsof er met je balletjes wordt gespeeld. Ik weet wat ik kan en heb het laten zien, maar blijkbaar was het niet genoeg. Als ik er niet bij zit, kan je me net zo goed niet in de voorselectie opnemen."

'Voorselectie vele malen groter dan normaal'

Koeman liet ook Jeremie Frimpong afvallen - de bondscoach vindt dat de rechtervleugelverdediger bij Bayer Leverkusen te aanvallend is ingesteld - en koos op de rechtsbackpositie voor Denzel Dumfries en debutant Lutsharel Geertruida. Dumfries ontbreekt vrijdag sowieso tegen Frankrijk vanwege een schorsing.

"Tete was echt in beeld", benadrukte Koeman. "De voorselectie was dit keer vele malen groter dan normaal, omdat er veel vraagtekens waren. Uiteindelijk viel de keuze op iemand anders."