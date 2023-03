Koeman is niet bang om Wieffer op te stellen als vervanger van Frenkie de Jong

Ronald Koeman is niet bang om jongeling Mats Wieffer op te stellen als vervanger van de geblesseerde Frenkie de Jong . De bondscoach gaat zijn systeem niet aanpassen na het wegvallen van de spelmaker van FC Barcelona.

"Vanaf gisteravond heb ik nagedacht over de vervanger van Frenkie, maar ik ben er nog niet over uit", zei Koeman maandag op zijn persconferentie. "Er zijn meerdere mogelijkheden op die positie. We hebben niet heel veel trainingen, maar we zullen ze wel gebruiken om een bepaald gevoel te krijgen."

Dat zou volgens Koeman ook Wieffer kunnen zijn. De 23-jarige middenvelder zit voor het eerst bij Oranje en heeft veel indruk gemaakt in zijn eerste maanden bij Feyenoord, waarmee hij zondag De Klassieker van Ajax won (2-3).

"Ik heb hem gisteren weer zien spelen. Ik zou daar niet bang voor zijn", zei Koeman, die zich verder niet in de kaarten liet kijken. "Ik heb hem geselecteerd omdat ik denk dat hij op dit niveau kan spelen."

"Het is Nederlands om iemand niet e brengen die nog niet zo veel wedstrijden in een eerste elftal heeft gespeeld. Ik denk niet: het is Frankrijk en zijn eerste wedstrijd, ik breng hem niet. Die keuze vind ik niet zo belangrijk. Hij blijft met twee benen op de grond staan ondanks alle lovende kritieken. Ik zei tegen hem dat hij een nog betere Marten de Roon kan worden. We hebben vaak een beroep op hem gedaan en hij vormde een goed koppel met Frenkie de Jong."

Bondscoach Ronald Koeman lichtte maandag zijn keuzes toe op een persconferentie. Foto: ANP

'Zou vreemd zijn om ander systeem te spelen'

Koeman noemde de absentie van De Jong "een flinke streep door de rekening" omdat hij "eigenschappen heeft die niet veel spelers hebben". Maar het betekent volgens de bondscoach niet dat hij zijn beoogde 4-3-3-systeem gaat aanpassen.

"Als je ergens voor kiest en er valt een belangrijke speler weg, zou het heel vreemd zijn als je van systeem gaat veranderen. Een andere speler moet het gaan invullen. Het zal wel anders zijn als een andere speler dan Frenkie daar speelt."