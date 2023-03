Aderlating voor Oranje: Frenkie de Jong en Bergwijn vallen weg met blessures

Het Nederlands elftal moet het in de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Frankrijk (vrijdag) en Gibraltar (maandag) doen zonder Frenkie de Jong en Steven Bergwijn. De twee spelers hebben zich afgemeld met blessures. Joey Veerman en Donyell Malen vervangen het duo.

De Jong blijkt bij zijn club FC Barcelona een blessure te hebben overgehouden aan de met 2-1 gewonnen Clásico van zondag tegen aartsrivaal Real Madrid. De middenvelder speelde wel de negentig minuten vol, maar heeft nu last van zijn bovenbeen.

Ajax-speler Bergwijn werd zondag in de verloren Klassieker tegen Feyenoord (2-3) na 76 minuten naar de kant gehaald. Het was toen niet duidelijk of dat om tactische redenen was of omdat hij geblesseerd was. Hij blijkt een knieblessure te hebben.

De absentie van Bergwijn en met name De Jong is een flinke aderlating voor bondscoach Ronald Koeman. De Jong is een vaste waarde op het middenveld van Oranje, terwijl Bergwijn de laatste jaren ook vaak bassispeler bij Nederland was.

"Vooral de afwezigheid van Frenkie is een flinke streep door de rekening", zei Koeman op zijn persconferentie. "Hij heeft eigenschappen die niet veel spelers hebben. Het betekent niet dat ons systeem gaat veranderen. Dat zou heel vreemd zijn. Een andere speler moet het gaan invullen."

Joey Veerman is voor het eerst opgeroepen voor Oranje. Foto: Getty Images

Veerman en Malen zijn vervangers

Joey Veerman en Donyell Malen zijn de vervangers van De Jong en Bergwijn. Voor Veerman is het zijn eerste oproep ooit voor het Nederlands elftal. De middenvelder van PSV zat nog wel bij de 37-koppige voorselectie, maar overleefde de laatste schifting niet.

Malen zat helemaal niet bij de voorselectie, maar door het afscheid van Vincent Janssen is hij opgeschoven in de hiërarchie. Zaterdag maakte hij nog indruk bij zijn club Borussia Dortmund door te scoren en twee assists te geven in de met 6-1 gewonnen competitiewedstrijd tegen 1. FC Köln. Vorig jaar speelde de negentienvoudig international zijn laatste wedstrijd voor Oranje.