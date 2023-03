Spelersvakbond eist actie van KNVB en clubs na klap van fan aan Jetro Willems

Spelersvakbond VVCS vindt dat de KNVB en clubs harder moeten ingrijpen om de veiligheid van de spelers te garanderen. Dat zegt VVCS-voorzitter Evgeniy Levchenko maandag in gesprek met NU.nl na de vuistslag die Jetro Willems zondag van een eigen supporter kreeg tijdens FC Groningen-sc Heerenveen.

"Het is zorgwekkend dat spelers geslagen of geschopt worden. Het is in mijn optiek geen veilige werkomgeving meer", zegt Levchenko. "Het is alarmerend dat we dit met z'n allen normaal gaan vinden."

Groningen-verdediger Willems kreeg zondag in het Eredivisie-duel met Heerenveen een klap in zijn gezicht van een eigen supporter nadat hij een ruzie wilde sussen. De minderjarige FC Groningen-fan werd na het duel gearresteerd, maar is inmiddels alweer op vrije voeten. Willems heeft maandag wel aangifte tegen hem gedaan.

Het geweld tegen Willems vindt Levchenko verontrustend. "De spelers worden niet voldoende beschermd vanuit de clubs en de KNVB. Er moet harder worden ingegrepen. Het is mooi dat we een sfeer creëren waarin de supporters dicht bij het veld staan, maar dan moeten de supporters zich wel gedragen."

Jetro Willems incasseerde zondag in het Eredivisie-duel met sc Heerenveen een klap in zijn gezicht van een FC Groningen-fan. Foto: ANP

'Vrees dat speler ooit oog of tand verliest'

Het incident met Willems staat niet op zich. Vorig jaar kreeg FC Twente-aanvaller Václav Cerný in het Eredivisie-duel met Heracles een klap in zijn gezicht van een Heracles-fan. Vorige maand viel een supporter van PSV de doelman van Sevilla aan.

De voorzitter van de VVCS maakt zich zorgen over het toenemende aantal incidenten. "Ik ben bang dat een speler een keer een oog of tand verliest. En dat we dan met z'n allen zeggen: 'We hadden eerder moeten ingrijpen'. Dit is niet hoe je met je spelers om moet gaan."

Na het incident met Cerný in april vorig jaar heeft de VVCS met de KNVB gesproken. "De KNVB vindt het onderwerp belangrijk, maar na woorden moeten er ook daden komen", zegt Levchenko. "Ik vind dat de KNVB en de clubs veel harder moet optreden. Er moeten praktische oplossingen komen."

Levchenko weet niet welke oplossingen nodig zijn om soortgelijke incidenten te voorkomen. "Wij moeten niet bedenken wat er moet veranderen. Clubs moeten heel goed nadenken over de veiligheid van de spelers. Je moet afstand gaan creëren tussen de supporters die wangedrag vertonen en de spelers."