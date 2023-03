Hartman begrijpt vroege wissel tegen Ajax: 'Dit gaat mij niet meer gebeuren'

Feyenoord-speler Quilindschy Hartman begrijpt dat hij zondag in De Klassieker tegen Ajax na 25 minuten werd gewisseld. Nadat de linksback was ontsnapt aan een tweede gele kaart, haalde trainer Arne Slot hem naar de kant.

"Ik begrijp de beslissing van de trainer", zegt Hartman een dag na De Klassieker tegen ESPN. "Als ik nog een keer zo'n overtreding had gemaakt, zouden we met tien man komen te staan en dat kon ons niet gebeuren. Het is een logische keuze. Die heeft ook goed uitgepakt. Waarom zou ik dan klagen?"

Hartman begon uitstekend aan de wedstrijd met een assist bij de 0-1 van Santiago Giménez in de vijfde minuut. Een minuut later ging hij op de bon bij scheidsrechter Danny Makkelie, omdat hij Steven Berghuis had gevloerd.

Vlak na de gelijkmaker van Edson Álvarez in de zeventiende minuut maakte Hartman een overtreding op Mohammed Kudus. Het publiek in de Johan Cruijff ArenA schreeuwde om een tweede gele kaart voor de linksback, maar Makkelie wilde daar niet aan. Slot had genoeg gezien en wisselde Hartman vervolgens vrij snel voor Marcos López. Hartman maakte daarbij een teleurgestelde indruk.

Hartman heeft na de wedstrijd met Slot over zijn wissel gesproken. "Ik was niet bang voor een tweede gele kaart, maar het is wel vervelend dat het is gebeurd. Ik ben nog jong en leer hiervan. Soms wil ik iets te graag en dan gebeurt dit. Maar dat moet mij niet meer gebeuren. Gelukkig heeft mijn vervanger het supergoed gedaan."

Quilindschy Hartman kwam zondag goed weg in De Klassieker. Foto: ANP

'Ontvangst in Rotterdam was niet normaal'

Hartman was vooral blij dat Feyenoord met 2-3 had gewonnen van Ajax, waarmee de club een grote stap heeft gezet richting de eerste landstitel sinds 2017. De voorsprong op nummer twee Ajax is nu zes punten.

Bij terugkomst in Rotterdam werd de spelersbus met vuurwerk onthaald door honderden uitzinnige fans. Hartman zei dat hij genoten had van de ontvangst. In de Johan Cruijff ArenA waren geen uitfans welkom.

"Het is niet normaal dat zoveel mensen op ons afkwamen na alleen een overwinning. Dit zegt veel over de club. Mocht het heel mooi gaan worden, dan is dit nog maar een paar procent van wat er dan staat te gebeuren."