Jetro Willems doet aangifte tegen fan die hem in gezicht sloeg tijdens derby

Willems twijfelde aanvankelijk of hij aangifte wilde doen. De 22-voudig Oranje-international zei dat hij "wel tegen een stootje kon", omdat hij uit Rotterdam-Zuid komt. "Ik wil er ook niet te veel over zeggen, omdat alles dan wordt opgeblazen", zei hij tegen ESPN.

En vlak voor het incident met de minderjarige fan had een andere supporter het veld bestormd. Hij kon door stewards in de kraag worden gevat. De politie heeft in totaal twee personen aangehouden, maar het is onduidelijk of ook deze man is gearresteerd.