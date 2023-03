Oranjeafvaller Frimpong zegt af voor Jong Oranje, ook Rensch ontbreekt

Jeremie Frimpong heeft maandag afgezegd voor Jong Oranje. De rechtsback van Bayern Leverkusen, die opmerkelijk genoeg werd gepasseerd voor het Nederlands elftal, kampt met een blessure.

De 22-jarige Frimpong verstapte zich zondag in de slotfase van de wedstrijd tegen Bayern München en moest zich noodgedwongen laten vervangen. Zonder Frimpong trok Bayer Leverkusen de 2-1-voorsprong knap over de streep, waardoor Bayern de koppositie in de Bundesliga aan Borussia Dortmund verloor.

De afmelding van Frimpong is een streep door de rekening voor bondscoach Erwin van de Looi, die verrassend genoeg de beschikking kreeg over de rechtervleugelverdediger. Bondscoach Ronald Koeman gaf de voorkeur aan Lutsharel Geertruida.

Dat was een opvallend besluit: Frimpong is dit seizoen goed voor zeven goals en zes assists in de Bundesliga en maakte ook deel uit van de selectie voor het WK in Qatar. Hij speelde alleen nog geen minuut voor het Nederlands elftal.

Ook Rensch zegt met blessure af

Naast Frimpong kan Van de Looi niet beschikken over Devyne Rensch (Ajax), Sven Mijnans (AZ) en Mees Hilgers (FC Twente). Ook zij zijn geblesseerd. Rensch miste als gevolg van zijn kwetsuur De Klassieker tegen Feyenoord, die voor Ajax met 2-3 verloren ging.

Million Manhoef (Vitesse), Sydney van Hooijdonk (sc Heerenveen), Anass Salah-Eddine (FC Twente) en Shurandy Sambo (Sparta Rotterdam) zijn bij Jong Oranje opgeroepen als vervangers. Zij maken allemaal hun debuut voor Jong Oranje.

Jong Oranje belegt de komende anderhalve week een trainingskamp in het Spaanse San Pedro del Pinatar. Daar speelt de ploeg van Van de Looi twee oefeninterlands. Zaterdag is Noorwegen de tegenstander en twee dagen later komt Tsjechië op bezoek.

