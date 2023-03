Voetballer Rai Vloet erkent alcoholgebruik voorafgaand aan dodelijk ongeluk

Voetballer Rai Vloet heeft maandag in de rechtbank in Haarlem erkend dat hij te veel gedronken had op de avond waarop hij een dodelijk ongeval veroorzaakte. Bij het ongeluk op de A4 bij Hoofddorp in november 2021 kwam een vierjarig kind om het leven.

"Ik ben er zelf verantwoordelijk voor", zei de 27-jarige Vloet over zijn beslissing om onder invloed in de auto te stappen. Hij zou vlak voor het ongeluk 203 kilometer per uur hebben gereden, blijkt uit data van zijn eigen auto. Het ongeluk kostte het leven van de vierjarige Gio Roos.

"Ik had twee of drie glazen sterke drank op", vervolgde Vloet, die op het moment van het ongeluk onder contract stond bij Heracles Almelo. "Voorafgaand aan het ongeluk was ik op een feestje in Amsterdam, dat na een uur vroegtijdig werd beëindigd."

"We zouden slapen in een hotel in Amsterdam, maar maakten een nieuw plan en zouden naar Rotterdam rijden. Zonder nadenken stapten we de auto in en ging ik rijden. Na de tunnel gingen we de trajectcontrole in en was ik bezig met de cruisecontrol goed in te stellen op 130."

Vloet was op het moment van het ongeluk een belangrijke speler van Heracles. Hij maakte enkele maanden na het ongeluk kortstondig zijn rentree bij Heracles, maar zijn terugkeer leidde tot woedende reacties bij de achterban.

Toen daarna bekend werd dat Vloet had gelogen over de toedracht van het ongeluk, werd hij meteen geschorst door Heracles. Niet veel later vertrok de middenvelder van onder meer PSV, SC Cambuur, NAC Breda en Excelsior naar FC Astana in Kazachstan. Sinds september vorig jaar komt hij uit voor FK Oeral. Nederland was volgens hem "onbewoonbaar" geworden.

Rai Vloet meldde zich maandag bij de rechtbank in Haarlem. Foto: ANP

'Ik kan veel dingen niet herinneren'

Vloet vertelde maandag dat hij het ongeluk niet zag aankomen. "Ik heb het niet gezien, alleen de klap kan ik me herinneren. Ik kan veel dingen niet meer herinneren. Constant probeer ik om meer informatie te vinden, maar het komt niet boven."

Tijdens een eerdere, voorbereidende zitting noemde de officier van justitie het rijgedrag van Vloet "roekeloos en zeer onvoorzichtig". "Hij reed met onverantwoord hoge snelheid onder invloed van alcohol."

Vloet zat met een vriend in de auto toen hij rond middernacht op de andere auto inreed. De vriend van Vloet nam aanvankelijk de schuld van het ongeluk op zich, erkende Vloet tegenover de rechtbank. "Zo'n tragisch ongeluk, het was een shock. Het doet iets met je als mens en je kan niet meer helder nadenken. Toen bleek dat het zo tragisch was, heb ik de waarheid verteld."

Kort voor de fatale aanrijding zou de telefoon van Vloet zijn gebruikt. Hij ontkent dat hij actief was op WhatsApp en Snapchat tijdens het rijden. Hij zegt dat hij zijn telefoon had gegeven aan zijn vriend, om de hotelreservering te kunnen annuleren. De vriend was onder invloed van drugs. Vloet zegt dat hij dat pas op zondag, op de dag voor de strafzaak, heeft gehoord van zijn advocaat.