OM eist 3,5 jaar cel tegen voetballer Rai Vloet voor veroorzaken dodelijk ongeval

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft maandag 3,5 jaar cel geëist tegen voetballer Rai Vloet voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval in november 2021. Bij het ongeluk op de A4 bij Hoofddorp kwam een vierjarig kind om het leven.

Ook eist de officier van justitie een rijontzegging voor vier jaar tegen Vloet. De voetballer was tijdens het ongeval onder invloed van alcohol en reed vlak voor de botsing 203 kilometer per uur. Dat laatste bleek uit de data van zijn eigen auto. Op de snelweg gold op dat moment een maximumsnelheid van 130 kilometer per uur.

Vloet botste op een auto met daarin een man, een vrouw en twee kinderen. Een jongen uit Zoetermeer, Gio Roos, raakte zwaargewond en overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

De andere inzittenden werden naar het ziekenhuis gebracht. "De klap moet enorm geweest zijn", zei de aanklager. Vloet reed op het voertuig in zonder te remmen. "De achterkant was volledig in elkaar gedrukt."

Vloet erkent dat hij gedronken had: 'Ik dacht niet na'

Vloet erkende tijdens de zitting in de rechtbank in Haarlem dat hij te veel gedronken had. "Ik had twee of drie glazen sterke drank op", zei Vloet, die met een vriend in de auto zat. "Voorafgaand aan het ongeluk was ik op een feestje in Amsterdam, dat na een uur vroegtijdig werd beëindigd."

"We zouden slapen in een hotel in Amsterdam, maar maakten een nieuw plan en zouden naar Rotterdam rijden. Zonder nadenken stapten we de auto in en ging ik rijden. Na de tunnel gingen we de trajectcontrole in en was ik bezig met de cruisecontrol goed in te stellen op 130."

Kort voor de fatale aanrijding zou de telefoon van Vloet zijn gebruikt. Hij ontkent dat hij actief was op WhatsApp en Snapchat tijdens het rijden. Hij zegt dat hij zijn telefoon had gegeven aan zijn vriend, om de hotelreservering te kunnen annuleren. De vriend was onder invloed van drugs. Vloet zegt dat hij dat laatste pas op zondag, op de dag voor de strafzaak, heeft gehoord van zijn advocaat.

Rai Vloet (links) kwam maandag met zijn advocaat Erik Thomas (rechts) aan bij de rechtbank in Haarlem. Foto: ANP

'Ik kan veel dingen niet herinneren'

Vloet was op het moment van het ongeluk een belangrijke speler van Heracles. Hij maakte enkele maanden na het ongeluk kortstondig zijn rentree bij de club, maar zijn terugkeer leidde tot woedende reacties bij de achterban. Hij vertrok later naar FC Astana in Kazachstan. Sinds september vorig jaar komt hij uit voor FK Oeral. Nederland was volgens hem "onbewoonbaar" geworden.

De vriend van Vloet nam aanvankelijk de schuld op zich door zich voor te doen als de bestuurder. De officier neemt dat Vloet kwalijk. "De wijze waarop hij zich heeft gedragen na het ongeluk is allesbehalve fraai", zei ze.

Vloet vertelde naar eigen zeggen pas de waarheid "toen bleek dat het zo tragisch was". De officier noemde zijn gedrag "onverteerbaar voor de ouders". Ook vindt ze dat Vloet als voetballer een voorbeeldfunctie heeft. "Die laat zich moeilijk rijmen met alcoholgebruik."

De moeder van het omgekomen kind zei dat Vloet in de dagen na het ongeluk geen greintje respect had getoond voor de nabestaanden. "Die nacht heb jij een bewuste keuze gemaakt om onder invloed achter het stuur te zitten, te ontkennen dat je de bestuurder was en later te vertrekken naar Kazachstan", zei ze.

Rai Vloet stond maandag terecht bij de rechtbank in Haarlem. Foto: ANP

Officier niet bang dat Vloet naar Rusland vlucht

De nabestaanden van Gio vroegen de rechtbank om Vloet in voorarrest te nemen zodat hij niet zoals gepland naar Rusland kan vertrekken om te voetballen. De nabestaanden vrezen dat Vloet niet meer terugkeert. Hun advocaat noemde het tijdens de strafzaak "aannemelijk dat Vloet zich zal onttrekken aan de straf die de rechtbank hem zal opleggen".

De officier van justitie ging daar niet in mee. Ze ziet geen risico's voor vluchtgevaar en wees erop dat verdachten in vergelijkbare zaken de mogelijkheid krijgen om een eventueel hoger beroep in vrijheid af te wachten.

Het is nog niet bekend wanneer de rechter uitspraak doet.