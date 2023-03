Van der Ree gaat Lukkien niet assisteren en vertrekt na dit seizoen bij Groningen

Delen via E-mail

Van der Ree kreeg vorige week van algemeen directeur Wouter Gudde te horen dat hij volgend seizoen geen hoofdtrainer van FC Groningen meer zou zijn. De club had Lukkien vastgelegd, die overkomt van FC Emmen. Na wat bedenktijd heeft Van der Ree besloten te vertrekken.

"Simpelweg omdat het voor de nieuwe hoofdtrainer prettig is met zijn eigen staf te kunnen starten en gezien mijn verschillende rollen van dit seizoen bij de club is dit voor ons beiden geen ideale situatie om eventueel samen te beginnen aan een nieuw seizoen.", aldus Van der Ree. Het is nog niet duidelijk waar zijn toekomst ligt.