Real-coach Ancelotti houdt nare smaak over aan afgekeurde goal in Clásico

Real Madrid-trainer Carlo Ancelotti heeft zijn bedenkingen bij de afgekeurde treffer van Marco Asensio in de Clásico van zondagavond. De landskampioen ging uiteindelijk met 2-1 ten onder tegen FC Barcelona en lijkt titelprolongatie te kunnen vergeten.

Asensio leek Real Madrid in de 83e minuut op voorsprong te zetten, maar na een VAR-greep ging de goal niet door. De international bleek nipt buitenspel te staan. Een kleine tien minuten later bezorgde Franck Kessié de Catalanen de overwinning in de clash tussen de eeuwige rivalen.

"We hebben niet gewonnen door een buitenspelgeval waar we nog steeds twijfels over hebben", zei Ancelotti na afloop tegen Spaanse media. "Tijdens het WK was het heel duidelijk te zien of iets buitenspel was. Nu twijfel ik."

FC Barcelona-trainer reageerde verbaasd toen hij geconfronteerd werd met de woorden van Ancelotti. "Hier hoeven we toch geen discussie over te voeren? Het was buitenspel, er is wetenschappelijk bewijs."

Ancelotti en Xavi werden het ook niet eens over wie verdiende te winnen. "We speelden goed en een zege zou ons zijn toegekomen", meende de Italiaan. Xavi vond juist dat Real Madrid de mindere van de twee was. "Deze overwinning is verdiend. We kregen meer kansen en hadden de controle over de wedstrijd. Zij bezorgden ons zeker problemen, maar over de hele linie waren wij beter dan Real Madrid."

Met nog twaalf speelrondes voor de boeg koestert FC Barcelona een voorsprong van liefst twaalf punten op Real Madrid, een kloof die in het verleden nog nooit is gedicht in La Liga. Volgens Ancelotti doen de magere resultaten van begin dit jaar nu extra pijn. "Op de wedstrijd van vandaag kunnen we alleen maar trots zijn."

Rivalen staan komende maand opnieuw tegenover elkaar

Real Madrid lijkt dus troonsafstand te moeten doen, terwijl de Catalanen afstevenen op hun eerste landstitel sinds 2019. Xavi wilde het vooral over de Clásico hebben. "Dit is een van mijn beste dagen als trainer van FC Barcelona. Toen Kessié scoorde, kreeg ik kippenvel."

Op 5 april staan beide rivalen opnieuw tegenover elkaar. Dan verdedigt FC Barcelona in Camp Nou een 1-0-voorsprong in de halve eindstrijd van het toernooi om de Copa del Rey.