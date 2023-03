Ook na droomweek laat Feyenoord-trainer Slot de bravoure graag over aan Ajax

Feyenoord-trainer Arne Slot kan na de historische 2-3-zege op Ajax niet meer ontkennen dat zijn ploeg de grote favoriet voor de landstitel is. Maar ook na een droomweek laat de 44-jarige coach de bravoure met alle liefde over aan de aartsrivaal uit Amsterdam.

Te midden van het feestgedruis in de kleedkamer van de Johan Cruijff ArenA heeft Slot een belangrijke boodschap voor zijn spelers, voordat hij de meesten bijna twee weken niet zal zien vanwege de interlandperiode.

"Ik heb de jongens meegegeven dat ze een verantwoordelijkheid hebben om de komende twee weken fit te blijven", zegt de trainer van Feyenoord op zijn persconferentie. "En dat ze moeten beseffen dat ze net zo hard moeten blijven werken als vandaag. Als dat lukt, staan we er hartstikke goed voor in de titelstrijd. Maar ook dan weten we dat we nog acht wedstrijden moeten spelen."

Noem het typische trainerspraat. Maar het is vooral typisch Slot. Verwacht van de voormalige middenvelder geen gedurfde voorspellingen over de strijd om het kampioenschap of prikjes naar de concurrentie. Ook niet na een week waarin Feyenoord voor het eerst in 21 jaar de kwartfinales van de Europa League/UEFA Cup bereikte én voor het eerst in 18 jaar een Klassieker in Amsterdam won.

"Ik kan niet ontkennen dat we op poleposition staan voor de titel", zegt Slot. "We staan eerste met een mooie voorsprong van zes punten op Ajax. Maar ook vandaag hadden we weer de slotfase nodig om te winnen (Lutsharel Geertruida maakte de beslissende 2-3 in de 86e minuut, red.)."

"Tegen Ajax is dat geen schande, maar bijna al onze wedstrijden verlopen via dat patroon. Wij weten dus wat we moeten doen om te blijven winnen: ongelooflijk hard werken."

Slot heeft geen problemen met 'branie' van Ajax

Orkun Kökçü moet vlak na de zege op Ajax even wat kwijt. "Ik ben er klaar mee dat ze de hele dag zeggen dat ze de beste zijn", zegt de aanvoerder van Feyenoord voor de camera van ESPN. "Wij staan er anders in: geen woorden, maar daden. Dat hebben we vandaag weer laten zien."

Kökcü had zich vooral geërgerd aan de woorden van John Heitinga. De Ajax-trainer zei een week voor de Klassieker - na een 2-4-zege op sc Heerenveen - dat zijn ploeg "natuurlijk de favoriet" was voor het thuisduel met Feyenoord. Die uitspraak past bij wat Heitinga zondagochtend in een open brief aan de Ajax-supporters "branie" noemde. "Het is borst vooruit, kin omhoog", schreef het kind van de Amsterdamse club.

Slot heeft geen enkel probleem met de teksten of zelfverzekerdheid van zijn Ajax-collega. "Dat dit soort dingetjes langskomen voor zo'n wedstrijd, hoort bij het spel waar we allemaal enorm van genieten", zegt de Feyenoord-trainer.

Hij is alleen niet van plan om zelf mee te doen aan de verbale oorlogsvoering. "Wij zijn als coaches vooral bezig met wat Feyenoord nodig heeft om een wedstrijd te winnen. Niet met opmerkingen die links en rechts gemaakt worden."

"Aan de voorkant zorgden de uitspraken van de tegenstander misschien voor wat extra motivatie. Maar het lijkt me niet dat de spelers daar tijdens de wedstrijd over nagedacht hebben. Ik deed dat in ieder geval zeker niet."