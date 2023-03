FC Barcelona klopt Real dankzij late goal en zet grote stap richting landstitel

FC Barcelona heeft zondag een belangrijke stap richting de landstitel gezet. De koploper in La Liga versloeg Real Madrid dankzij een late treffer met 2-1 en vergrootte daarmee de ruime voorsprong op de aartsrivaal.

Real Madrid kwam dankzij een eigen doelpunt van Ronald Araújo vroeg op voorsprong in Camp Nou. Op slag van rust zorgde Sergi Roberto voor de gelijkmaker.

Tien minuten voor tijd kwam Real opnieuw tot scoren, maar het doelpunt van Marco Asensio werd afgekeurd. De VAR concludeerde dat de Spaanse aanvaller buitenspel stond.

De wedstrijd leek op een gelijkspel af te stevenen, maar in de blessuretijd bezorgde Franck Kessié FC Barcelona toch nog de winst. Frenkie de Jong speelde de hele wedstrijd mee bij de thuisploeg.

Dankzij de overwinning gaat FC Barcelona nog steviger aan kop in La Liga. De Catalanen hebben twaalf punten voorsprong op nummer twee Real. Er zijn nog twaalf speelrondes te gaan in La Liga.

Vreugde bij FC Barcelona na de gelijkmaker van Sergi Roberto. Foto: AFP

Real komt op voorsprong dankzij eigen doelpunt

Real begon uitstekend aan 'El Clásico' en leidde binnen tien minuten met 0-1. Daarbij hadden de Madrilenen wel wat geluk, want een voorzet van Vinícius Júnior belandde via het hoofd van Araújo in het doel.

FC Barcelona ging vervolgens op zoek naar de gelijkmaker en was daar een aantal keren dichtbij via Andreas Christensen. De Deen kopte eerst voorlangs en probeerde het even later met een afstandsschot, dat op fraaie wijze werd gekeerd door Thibaut Courtois.

Vlak voor rust was het wel raak voor Barcelona. De verdediging van Real werkte een schot van Raphinha niet goed weg, waarna Roberto de bal in de rechterhoek plaatste.

Teleurstelling bij Ronald Araújo na zijn eigen doelpunt. Foto: Getty Images

Kessié bezorgt FC Barcelona in blessuretijd de winst

In de tweede helft had FC Barcelona overwicht en dat leidde tot een aantal kansen voor Robert Lewandowski. Zo schoot de Poolse spits van afstand net naast en probeerde hij het even later op acrobatische wijze, maar ook die poging ging er niet in. Courtois keerde vervolgens nog een inzet van Raphinha.

De wedstrijd stevende op een gelijkspel af, maar tien minuten voor tijd vond Asensio vrijwel uit het niets het doel voor Real. Maar op advies van de VAR werd de treffer geannuleerd omdat de aanvaller buitenspel stond bij de voorzet van Dani Carvajal.