FC Twente maakt dag van koploper Feyenoord nog mooier door zege op AZ

AZ heeft zondag met 2-1 verloren bij FC Twente. De ploeg van trainer Pascal Jansen verzuimde daardoor de tweede plek over te nemen van Ajax, dat eerder op de dag onderuitging tegen Feyenoord. De Rotterdamse koploper werd zo de grote winnaar van het Eredivisie-weekend.

Manfred Ugalde deelde AZ al vroeg in de wedstrijd twee flinke tikken uit. De twintigjarige Costa Ricaan kopte raak in de achtste en elfde minuut. Bij de eerste goal gaf Joshua Brenet de voorzet. De tweede assist kwam op naam van Václav Cerný.

AZ leek een heel zware avond tegemoet te gaan, maar knokte zich na rust terug in de wedstrijd. Jesper Karlsson maakte in de 66e minuut de aansluitingstreffer na een fraaie pass van Jordy Clasie. Ook de Zweedse vleugelspeler van AZ toonde daarmee zijn vorm. Karlsson scoorde voor de derde Eredivisie-wedstrijd op rij en was tussendoor trefzeker tegen Lazio in de Conference League.