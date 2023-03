Discussie over mogelijk tweede geel Hartman: 'Hij stond op anderhalve kaart'

Het uitblijven van een tweede gele kaart voor Quilindschy Hartman zorgden na de Klassieker zondag in de Johan Cruijff ArenA (2-3) voor veel discussie. Scheidsrechter Danny Makkelie is blij dat hij de Feyenoorder niet heeft weggestuurd, al haalde trainer Arne Slot de linksback vlak daarna alsnog naar de kant.

Hartman kreeg al in de zevende minuut geel, waarna hij halverwege de eerste helft een overtreding maakte op Ajax-aanvaller Mohammed Kudus. De ArenA schreeuwde om een tweede geel en dus rood, maar Makkelie gaf alleen een vrije trap.

"Het was een onvoorzichtige overtreding en geen onbesuisde overtreding. En dus was het geen geel", legde Makkelie na de Klassieker uit tegenover ESPN. "Een onvoorzichtige overtreding kan ook geel betekenen, maar alleen als een speler een einde maakt aan een veelbelovende aanval."

Volgens Makkelie was daar absoluut geen sprake van. "Het gebeurde op de helft van Ajax, dichtbij de zijlijn en ver van het doel van Feyenoord. Bovendien stonden er veel verdedigers op de helft van Feyenoord. Daarom was dit absoluut geen gele kaart voor mij. En niet alleen voor mij, ook voor al mijn collega's. Als ik de wedstrijd over moest doen, zou ik weer geen geel trekken."

De overtreding van Quilindschy Hartman op Mohammed Kudus. Foto: ANP

'Meteen duidelijk dat ik beter kon wisselen'

Met nog 65 minuten te spelen vreesde Slot wel dat Hartman nog een tweede gele kaart zou krijgen. Hij besloot de verdediger daarom al na 25 minuten te wisselen.

"Voor mij was meteen duidelijk dat ik Quilindschy er beter af kon halen", zei Slot na afloop in de persruimte van de ArenA. "Dat had iedereen gedaan. Je kan zeggen dat hij op anderhalve gele kaart stond en dan moet je een speler wisselen. Geen risico's. Zeker omdat hij tegenover de ongelooflijk snelle en wendbare Kudus stond."

Ajax-trainer John Heitinga sprak een paar minuten later over de situatie en de vroege wissel. Hij wilde hij geen verwijten maken naar de arbitrage. "Ik ga ervan uit dat de scheidsrechters de kennis en de kunde hebben om hierover te oordelen. Het zijn zaken die ik niet in de hand heb. Maar als het wel rood was geweest, dan was dat uiteraard in ons voordeel."

Met Marcos López als vroege vervanger van Hartman won Feyenoord de Klassieker met 2-3 en zette zo een flinke stap richting de landstitel. De voorsprong op Ajax is opgelopen tot zes punten.