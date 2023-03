Feyenoord wint na 6.412 dagen weer in Amsterdam: 'Historische prestatie'

De 2-3-zege van Feyenoord op Ajax was zondag vooral een grote slag in de titelstrijd. Maar voor de Rotterdammers was het bijna net zo belangrijk dat ze voor het eerst sinds 2005 hun aartsrivaal versloegen in Amsterdam.

Na het laatste fluitsignaal van scheidsrechter Danny Makkelie komt het enige gejuich in de uitverkochte Johan Cruijff ArenA van de Feyenoord-bank. Uitsupporters worden al jaren geweerd bij de Klassieker en dus kunnen de Feyenoord-spelers de zo gewenste overwinning op Ajax alleen met elkaar vieren.

"Iedereen was natuurlijk ontzettend blij", zegt middenvelder Mats Wieffer een half uurtje later op een persconferentie. "We hebben in de kleedkamer ook nog even staan zingen en springen. Deze zege voelt geweldig. Ik heb er niet veel andere woorden voor."

Wieffer was een vijfjarig jongetje toen Feyenoord op 28 augustus 2005 door doelpunten van Salomon Kalou en Dirk Kuijt met 1-2 te sterk was voor de Amsterdamse rivaal. Daarna volgden er negentien Klassiekers in de ArenA zonder Rotterdamse zege (zeventien nederlagen en twee gelijke spelen). Aan die negatieve reeks kwam zondag na 6.412 dagen eindelijk een einde.

"Het is een historische prestatie dat we hier vandaag met 2-3 gewonnen hebben", zegt de inmiddels 23-jarige Wieffer. "Dit geeft ons een enorme boost voor de rest van dit seizoen, ook doordat we nu zes punten voorsprong hebben op Ajax. We hebben een heel goede stap richting de titel gezet. Als we zo hard blijven werken als we vandaag gedaan hebben, dan kunnen we kampioen worden."

Mats Wieffer (tweede van links) viert de zege van Feyenoord met zijn ploeggenoten. Foto: ANP

Sterke tweede helft helpt Feyenoord aan zege

Arne Slot voelde in de aanloop naar de uitwedstrijd tegen Ajax bij zijn spelers vooral dat ze ten koste van alles de koppositie in de Eredivisie wilden verdedigen.

"Maar ik heb natuurlijk ook gemerkt dat iedereen bij Feyenoord een heel grote wens had om de negatieve reeks in Amsterdam te doorbreken", zegt de trainer van de Rotterdammers. "Voor de wedstrijd leefde het zeker dat we het heel mooi zouden vinden om deze wedstrijd te winnen voor de supporters, die er vandaag helaas niet bij konden zijn."

Die zege kwam er, en dat was vooral te danken aan een sterke tweede helft van Feyenoord. Na een 2-1-ruststand in het voordeel van Ajax maakte Sebastian Szymanski in de 52e minuut gelijk, waarna de in Rotterdam-Zuid geboren Lutsharel Geertruida vlak voor tijd voor de beslissing zorgde (2-3).

Feyenoord-fans vieren de zege van hun ploeg in het centrum van Rotterdam. Foto: ANP

Wieffer beleeft onwerkelijke drie maanden

De ommekeer kwam deels door een aantal omzettingen van Slot in de rust. "We hebben van tevoren bij de spelers uitentreuren aangegeven wat er moest gebeuren om het Ajax moeilijk te maken. Maar dan begint de wedstrijd, staat er spanning op, wordt het 1-1 en staat de ArenA in brand. Dan wil je op het veld nog weleens de verkeerde keuze maken."

"In de rust heb ik gezegd dat we nooit kunnen winnen in de ArenA als Ajax beter is in de duels. En dat er veel meer tijd en ruimte was om te voetballen dan de spelers dachten. In de tweede helft deden de jongens het veel beter. Daardoor hadden wij de overhand en hebben we een prachtige overwinning kunnen vieren in het stadion van de concurrent."

Voor Wieffer was de zege op Ajax een nieuw hoogtepunt in een voorlopig erg bijzonder 2023. De oud-speler van Excelsior veroverde na de winterstop in recordtempo een basisplaats, doet met Feyenoord nog mee om drie prijzen én mag zich maandag voor het eerst melden bij het Nederlands elftal.

"Ik kan me niet met een beter gevoel bij Oranje melden", zegt de middenvelder met een glimlach. "Het is een beetje onwerkelijk wat er de afgelopen drie maanden allemaal gebeurd is. Ik probeer er vooral van te genieten."