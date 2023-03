Van Nistelrooij teleurgesteld in PSV: 'Een van de minste wedstrijden tot nu toe'

PSV-coach Ruud van Nistelrooij is behoorlijk teleurgesteld in zijn ploeg na het gelijkspel tegen Vitesse. De Eindhovenaren kwamen zondag door een eigen doelpunt niet verder dan 1-1 in Arnhem.

"Het is een hele teleurstellende middag", baalde Van Nistelrooij bij ESPN. "Na de goal leek het helaas alsof we meer bezig waren met het resultaat in plaats van met doordrukken."

PSV kwam al na acht minuten op voorsprong dankzij een fraaie treffer van Xavi Simons. Daarna creëerden de bezoekers nauwelijks grote kansen meer en kwam Vitesse na een uur spelen langszij door een eigen doelpunt van Ibrahim Sangaré.

"Na het doelpunt had ik willen zien dat ze extra energie kregen en doordrukten, maar dat bleef uit", zei Van Nistelrooij. "Het verzandde in de bal rondspelen en het was een beetje passief."

Stand in de top van de Eredivisie Feyenoord 26-61 (+34) Ajax 26-55 (+44) AZ 25-53 (+23) PSV 26-53 (+36) Sparta Rotterdam 26-46 (+14)

'In de tweede helft hebben we niks gecreëerd'

"Ik ben vooral teleurgesteld over het niveau dat we hadden. Het was een van de minste wedstrijden tot nu toe. Het lukte niet om de hele wedstrijd een hoog niveau te halen. In de tweede helft hebben we niks gecreëerd."

Door het gelijkspel raakt PSV verder achterop in de strijd om de landstitel. De Brabanders hebben nu acht punten achterstand op koploper Feyenoord, dat eerder op de dag de Klassieker tegen Ajax met 2-3 won.