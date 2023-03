Dubbele rode kaart Fulham helpt United en Ten Hag naar halve finales FA Cup

Erik ten Hag heeft zondag de halve finales van de FA Cup bereikt met Manchester United. De ploeg van de Nederlandse trainer rekende op het eigen Old Trafford in een tumultueuze tweede helft af met Fulham: 3-1.

De bezoekers maakten het United lastig en kwamen na rust op 0-1 via Aleksandar Mitrovic. De spits scoorde nadat de thuisploeg nog een paar keer op de been was gehouden door keeper David de Gea.

Twintig minuten voor tijd draaide de wedstrijd helemaal om. Fulham-aanvallers Willian (hands op de doellijn) én Mitrovic (hij gaf de scheidsrechter uit boosheid een beuk) kregen rood. Bovendien werd manager Marco Silva weggestuurd.

De penalty die wegens de handbal van Willian was gegeven werd feilloos benut door Bruno Fernandes. Twee minuten later was de comeback van United compleet dankzij Marcel Sabitzer, die van dichtbij op artistieke wijze scoorde. Vlak voor het eindsignaal bepaalde Fernandes de eindstand.

Bij United stond Wout Weghorst weer in de basis als aanvallende middenvelder. Tyrell Malacia bleef op de bank. Kenny Tete was basisspeler bij Fulham en werd vlak voor tijd gewisseld.

United maakt nog kans op meerdere prijzen

In de halve finales speelt United over een maand tegen Brighton & Hove Albion. De andere halve eindstrijd gaat tussen Manchester City en Sheffield United. De finale is op 3 juni. De drie wedstrijden zijn allemaal op Wembley.

Ten Hag en United maken nog altijd kans op meerdere prijzen. De League Cup werd al gewonnen en 'The Red Devils' zijn kwartfinales in de Europa League, waarin tegen Sevilla wordt gespeeld.