Heitinga blijft hopen op titel Ajax: 'We zijn de laatsten die opgeven'

De 2-3-nederlaag in de Klassieker zondag tegen Feyenoord is hard aangekomen bij Ajax en in het bijzonder bij John Heitinga. De trainer gelooft nog wel in de titelkansen van zijn ploeg, al beseft hij dat het moeilijk wordt.

"Thuis verliezen van Feyenoord, dat voelen we wel", zei Heitinga een uur na de Klassieker op een persconferentie in de Johan Cruijff ArenA. "We kunnen weer in de achtervolging en dat gaan we vol doen. We zijn de laatsten die opgeven."

De Klassieker was een, zoals dat genoemd wordt, zespuntenwedstrijd. Bij winst was Ajax op basis van een beter doelsaldo koploper van de Eredivisie geweest, maar nu bedraagt de achterstand met nog acht speelronden te gaan zes punten.

Met concurrentie van AZ en PSV moet Ajax zelfs vol aan de bak om tweede te worden, anders is zeker dat de Amsterdamse club voor het eerst sinds het seizoen 2017/2018 ontbreekt in de Champions League.

"Nog niet zolang geleden stonden we vijfde", relativeerde Heitinga. "We komen van ver. Het is duidelijk dat we met Ajax niet het seizoen beleven dat we willen, maar dan nog pakken we het liefst de titel. Het enige wat we nu kunnen doen is wedstrijden winnen. En dan zien we wel wat het eindresultaat is."

Stand boven in de Eredivisie Feyenoord 26-61 (+34) Ajax 26-55 (+44) PSV 26-53 (+36) AZ 25-53 (+23)

Dolle blijdschap bij Lutsharel Geertruida, die Feyenoord vlak voor tijd naar 2-3 kopte. Foto: Getty Images

'Dat mag niet gebeuren'

Heitinga zag zijn ploeg tegen Feyenoord al na vijf minuten op achterstand komen, maar halverwege was het door goals van Edson Álvarez en Dusan Tadic 2-1 voor Ajax. Door een zwakke tweede helft van de regerend landskampioen won Feyenoord alsnog voor het eerst in achttien jaar in Amsterdam.

"Feyenoord had een heel goede openingsfase en ze begonnen sterk aan de tweede helft", analyseerde Heitinga, die het lastig vond om te beoordelen of Feyenoord verdiend gewonnen had.

"Na de 2-2 kon het twee kanten op. Mohammed Kudus kreeg nog een dot van een kans, maar die ging er niet in. Feyenoord scoorde wel."

Daarmee pakte Heitinga's plan niet goed uit, die met invallers Davy Klaassen, Brian Brobbey en Francisco Conceição aanvallend wisselde in plaats van op een gelijkspel te mikken. "We wilden kijken of we de drie punten in Amsterdam konden houden. Maar ja, toen viel de 2-3 uit een standaardsituatie. Dat mag niet gebeuren. Nu hebben we niets."