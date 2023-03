PSV speelt door eigen goal gelijk bij Vitesse en raakt verder achterop in titelrace

PSV is zondag tegen puntenverlies aangelopen in de Eredivisie. De ploeg van coach Ruud van Nistelrooij speelde in Arnhem met 1-1 gelijk bij Vitesse en raakt daardoor verder achterop in de strijd om de landstitel.

Xavi Simons zette PSV vroeg op voorsprong. Na een uur spelen zorgde Ibrahim Sangaré met een eigen doelpunt voor de gelijkmaker.

Voor PSV betekende het het eerste puntenverlies in een maand. Toen speelden de Eindhovenaren gelijk bij FC Utrecht (2-2). Daarna boekten ze drie overwinningen in de Eredivisie.

Door het gelijkspel blijft PSV vierde met evenveel punten als nummer drie AZ. De Alkmaarders gaan zondag om 20.00 uur nog op bezoek bij FC Twente. Vitesse bezet de veertiende plaats.

Stand in de top van de Eredivisie Feyenoord 26-61 (+34) Ajax 26-55 (+44) AZ 25-53 (+23) PSV 26-53 (+36) Sparta Rotterdam 26-46 (+14)

Simons opent op fraaie wijze score voor PSV

PSV begon goed aan de wedstrijd in Stadion GelreDome en kwam al in de achtste minuut op voorsprong. Simons kreeg de bal ter hoogte van de middenlijn en stormde op het vijandige doel af. Vervolgens kapte de middenvelder een tegenstander uit en schoot raak in de linkerhoek.

Dankzij het doelpunt werd Simons weer gedeeld topscorer in de Eredivisie. Hij bracht zijn totaal dit seizoen op dertien treffers en kwam op gelijke hoogte met FC Utrecht-spits Anastasios Douvikas. De Griek scoorde zaterdag ook in de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles (1-2).

Het vervolg van de eerste helft leverde weinig grote kansen op. Vitesse kwam iets beter in de wedstrijd en werd alleen via Million Manhoef even gevaarlijk. Aan de andere kant was Fábio Silva dicht bij de 0-2 met een kopbal op de buitenkant van de paal.

Vreugde bij Vitesse na de gelijkmaker. Foto: ANP

Sangaré zorgt met eigen doelpunt voor gelijkmaker

Na rust startte PSV nog goed met een poging van Luuk de Jong die net over ging, maar na een uur moesten de bezoekers toch een treffer incasseren. Uit een vrije trap van Enzo Cornelisse werkte Sangaré de bal via de borst ongelukkig in eigen doel.

Daarna ging het op en neer in de tweede helft. Carlens Arcus was twaalf minuten voor tijd dicht bij de 2-1 voor Vitesse, maar de Haïtiaan schoot de bal in het zijnet.