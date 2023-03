Messi wordt uitgefloten én lijdt nederlaag met PSG, Bayern is koppositie kwijt

Paris Saint-Germain-vedette Lionel Messi werd zondag door het eigen publiek uitgefloten voorafgaand aan de wedstrijd tegen Stade Rennais. De koploper van de Ligue 1 ging vervolgens pijnlijk onderuit: 0-2. In de Bundesliga kreeg Bayern München een flinke knauw te verwerken.

Op deze manier uitten de supporters van de Ligue 1-koploper hun ongenoegen over de Argentijnse spelmaker. Ze verwijten hem een gebrek aan inzet en met name loyaliteit. Messi wordt de laatste tijd nadrukkelijk gekoppeld aan een terugkeer naar FC Barcelona.

PSG-trainer Christophe Galtier hoeft hierdoor nog niet al te zenuwachtig te worden. De Parijzenaars werden weliswaar elf dagen geleden uitgeschakeld in de Champions League, maar gaan nog altijd comfortabel aan kop in de Ligue 1. De voorsprong op nummer twee Lens bedraagt negen punten.

Daarbij dient wel aangetekend te worden dat nummer drie Olympique Marseille later op de avond in actie komt op bezoek bij Stade de Reims. Als de Zuid-Franse club deze uitwedstrijd wint, wordt het gat met PSG verkleind tot zeven punten.

Aanvankelijk leek er weinig aan de hand voor Bayern. Joshua Kimmich zette de bezoekers in de eerste helft op voorsprong, maar na rust draaide de ploeg van trainer Xabi Alonso de wedstrijd om. Daarvoor had Leverkusen twee strafschoppen nodig. Exequiel Palacios voltrok beide keren het vonnis.

Matthijs de Ligt stond zoals gewoonlijk in de basis bij Bayern. Nagelsmann gebruikte vijf wisselspelers, maar liet Daley Blind, Ryan Gravenberch en Noussair Mazraoui op de bank. Oranjeafvaller Jeremie Frimpong speelde het hele duel voor Bayer Leverkusen. Mitchel Bakker viel in, Timothy Fosu-Mensah en Daley Sinkgraven hoefden het trainingspak niet uit te doen.

Bayern had zondag bij een overwinning weer over Dortmund kunnen wippen, maar slaagde daar dus niet in. De achterstand bedraagt één punt. Bayer Leverkusen stijgt naar de zevende plek in de Bundesliga.