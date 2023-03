FC Utrecht-eigenaar Van Seumeren maakt excuses voor uitbarsting in kleedkamer

FC Utrecht-eigenaar Frans van Seumeren heeft zondag excuses aangeboden voor zijn woede-uitbarsting in de kleedkamer van zaterdagavond. Dat had hij niet moeten doen, vindt hij bij nader inzien.

Van Seumeren uitte zijn woede na de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles, die door een doelpunt vlak voor tijd met 1-2 werd verloren. De spelers van FC Utrecht kregen de volle laag in de kleedkamer.

Zondag sprak Van Seumeren de selectie bij een door coach Michael Silberbauer ingelaste training opnieuw toe. "Ik heb mijn excuses aangeboden. Ik begrijp nu ook wel dat het intimiderend kan zijn", zegt hij tegen onder meer VI.

"Dan komt de grote baas zomaar de kleedkamer binnengelopen. Dat kan onwennig aanvoelen. Dat heb ik natuurlijk niet gewild. In die vijftien jaar is het pas de tweede keer dat het is gebeurd. Maar ik had het niet moeten doen."

Silberbauer zei zaterdag nog de boosheid van Van Seumeren te begrijpen. "Hij is emotioneel", zei de Deen. "De eigenaar is teleurgesteld en dat begrijpen we. Iedereen is teleurgesteld."

FC Utrecht verloor voor de derde keer op rij in de eigen Galgenwaard. De laatste overwinning in eigen stadion dateert van 4 februari tegen sc Heerenveen. De volgende kans op een thuiszege is op 2 april tegen FC Volendam.