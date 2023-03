Koploper Arsenal spoelt EL-kater weg met zesde Premier League-zege op rij

Arsenal is weer een stap dichter bij de eerste Premier League-titel sinds 2004. De ploeg van trainer Mikel Arteta won zondagmiddag de Londense derby tegen Crystal Palace met 4-1 en herstelde zich van de uitschakeling in de Europa League. Bukayo Saka nam twee treffers voor zijn rekening.

In het eigen Emirates Stadium had Arsenal weinig te duchten van Crystal Palace. 'The Gunners' drukten de ploeg van trainer Patrick McCarthy ver op eigen helft terug, al was het lang wachten op de openingstreffer.

Pas na bijna een half uur voetballen was Gabriel Martinelli het eindstation van een lange aanval in het strafschopgebied van Crystal Palace. De Braziliaan schoot de bal in de verre hoek, buiten bereik van doelman Joe Whitworth (1-0). Nog voor de rust verdubbelde Saka de voorsprong, door na een knappe steekpass van Ben White raak te schieten.

Het dominante Arsenal ging na de pauze door met scoren. Ditmaal was het Granit Xhaka die op aangeven van de Belgische uitblinker Leandro Trossard de korte hoek wist te vinden (3-0). Een grote zege leek in de maak, voordat Crystal Palace iets terugdeed. Al dan niet met de hand kreeg Jeffrey Schlupp de bal achter keeper Aaron Ramsdale.

Uiteindelijk werd de marge toch weer drie doelpunten. Het was opnieuw Saka die scoorde, ditmaal na een assist van Kieran Tierney (4-1). Zo revancheerde Arsenal zich van de uitschakeling in de Europa League. Donderdag werd via strafschoppen verloren van Sporting CP.

Arsenal fier aan de leiding

Het was de zesde Premier League-zege op rij voor koploper Arsenal. De Londenaren hebben na 28 wedstrijden een voorsprong van acht punten op achtervolger Manchester City. De ploeg van Josep Guardiola heeft echter een wedstrijd minder gespeeld. Manchester United volgt op negentien punten. De club van trainer Erik ten Hag heeft wel twee wedstrijden tegoed.



De twee clubs uit Manchester komen dit weekeinde niet in de Premier League in actie. Manchester City kwam zaterdag wel in actie in de kwartfinale van de FA Cup. De ploeg vermorzelde Burnley met 6-0. Manchester United ontmoet later op de dag Fulham in het bekertoernooi.