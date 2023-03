Napoli haalt uit bij Torino en is weer stap dichter bij eerste landstitel sinds 1990

Napoli heeft zondag een eenvoudige zege geboekt in de Serie A. De ploeg van coach Luciano Spalletti won met 0-4 bij Torino en komt zo weer een stap dichter bij de landstitel.

Victor Osimhen scoorde twee keer en bracht zijn totaal op 21 doelpunten, waarmee hij topscorer is in de Serie A. De Nigeriaan kopte in de negende minuut de 1-0 binnen uit een corner. Kort na rust was hij eveneens met het hoofd goed voor de derde treffer van Napoli.