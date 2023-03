Feyenoord-opponent AS Roma verliest derby, Napoli weer stap dichter bij titel

AS Roma heeft zondag in de Serie A de derby tegen Lazio verloren. De tegenstander van Feyenoord in de kwartfinales van de Europa League ging met 1-0 onderuit in Rome. Napoli haalde met 0-4 uit bij Torino en kwam zo weer een stap dichter bij de landstitel.

AS Roma speelde een groot gedeelte van de uitwedstrijd tegen Lazio met tien man. Roger Ibañez kreeg na iets meer dan een half uur spelen al zijn tweede gele kaart en moest het veld dus verlaten.

Het duurde tot halverwege de tweede helft tot Lazio profiteerde van de overtalsituatie. Mattia Zaccagni krulde de bal in de rechterhoek bij een mooie aanval van de thuisploeg.

Scheidsrechter Davide Massa trok niet alleen rood voor Ibañez, maar stuurde kort voor rust ook van beide clubs een staflid naar de tribunes na een opstootje aan de zijlijn. AS Roma dacht kort na het doelpunt van Zaccagni langszij te komen, maar de eigen goal van Lazio-verdediger Nicolò Casale werd afgekeurd vanwege buitenspel van Chris Smalling.

Georginio Wijnaldum, die tot de Oranjeselectie voor de EK-kwalificatieduels met Frankrijk en Gibraltar behoort, had een basisplaats bij AS Roma en werd kort na de openingstreffer gewisseld. Rick Karsdorp ontbrak bij de bezoekers door een gebroken neus, die hij donderdag opliep in het Europa League-duel met Real Sociedad.

AS Roma won het tweeluik met Sociedad en plaatste zich voor de kwartfinales van de Europa League. Daarin speelt de ploeg van coach José Mourinho op 13 april de heenwedstrijd tegen Feyenoord. Een week later volgt de return in Rome.

Vreugde bij Napoli na een van de treffers tegen Torino. Foto: Getty Images

Napoli weer stap dichter bij landstitel

Victor Osimhen scoorde tegen Torino twee keer voor Napoli en bracht zijn totaal op 21 doelpunten, waarmee hij topscorer is in de Serie A. De Nigeriaan kopte in de negende minuut de 1-0 binnen uit een corner. Kort na rust was hij eveneens met het hoofd goed voor de derde treffer van Napoli.

Tussendoor zorgde Khvicha Kvaratskhelia uit een penalty voor de 2-0, nadat hij zelf werd neergehaald door Karol Linetty. Tanguy Ndombele maakte ruim twintig minuten voor tijd de vierde goal uit een mooie aanval van de bezoekers. Bij Torino deed Perr Schuurs de hele wedstrijd mee.

Dankzij de overwinning op Torino heeft koploper Napoli nu 21 punten voorsprong op nummer twee Internazionale. De Milanezen spelen zondag om 20.45 uur nog thuis tegen Juventus. Na dit weekend zijn er nog elf speelrondes te gaan in de Serie A.