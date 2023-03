Feyenoord-captain Kökçü was er klaar mee: 'Ajax denkt altijd de beste te zijn'

Feyenoord-aanvoerder Orkun Kökçü zat zondag na afloop van de met 2-3 gewonnen Klassieker bij Ajax nog vol adrenaline. Hij wist niet meer precies hoe de wedstrijd was verlopen, maar was wel in staat een sneer uit te delen.

"Ik ben er klaar mee dat ze de hele dag zeggen dat ze de beste zijn." Kökçü verwees bij ESPN naar de opmerkingen van Ajax-coach John Heitinga en aanvoerder Dusan Tadic, die afgelopen week nadrukkelijk de favorietenrol opeisten. "Vandaag hebben we het laten zien. Dat is hoe wij erin staan: geen woorden, maar daden."

Koploper Feyenoord deed inderdaad uitstekende zaken in de Johan Cruijff ArenA. De ploeg van trainer Arne Slot kwam vroeg op voorsprong, en boog vervolgens een 2-1-achterstand om in een 2-3-zege. Het gat met Ajax is nu zes punten.

"Je voelde in de eerste helft dat het een heel belangrijke wedstrijd was", vervolgde Kökçü. "Voor velen van ons was het de eerste keer hier, voor deze vijandige tribunes. We hadden geen eigen fans mee. Dan kan je onder de indruk raken."

"Ajax was voor rust erg agressief, maar we weten hoe we een achterstand moeten omdraaien. De trainer hield in de rust zijn praatje. Toen werd het beter neergezet."