Ontketend Excelsior is al na één helft klaar met concurrent Cambuur

Excelsior heeft zondag op overtuigende wijze belangrijke punten gepakt in de strijd tegen degradatie. De club uit Rotterdam maakte in de eerste helft gehakt van concurrent SC Cambuur en won met 4-1.

Na twintig minuten had Excelsior al drie keer gescoord, vaker dan in de voorgaande acht competitieduels bij elkaar (twee). De Kralingers kregen bij de eerste twee goals veel hulp van Cambuur-keeper Robbin Ruiter.

De ervaren doelman leverde de bal in de zesde minuut zomaar in, waardoor Kenzo Goudmijn kon scoren. Vier minuten later grabbelde hij bij een niet al te harde kopbal van zijn eigen verdediger Léon Bergsma: 2-0.

In de tweede helft lag de amusementswaarde een stuk lager en was Cambuur de enige ploeg die nog scoorde. Tot enige hoop leidde het snelle doelpunt van aanvoerder Alex Bangura niet meer. In de slotfase liet Nikolas Agrafiotis na er 5-1 van te maken: de Excelsior-spits schoot hoog over uit een penalty.