Feyenoord zet grote stap richting titel met eerste uitzege op Ajax in achttien jaar

Feyenoord heeft zondag dankzij een spectaculaire 2-3-zege op Ajax een enorme stap gezet richting de landstitel. Door een laat doelpunt van Lutsharel Geertruida wonnen de Rotterdammers voor het eerst sinds 2005 een Klassieker in Amsterdam.

Door de winst heeft Feyenoord met nog acht speelronden te gaan liefst zes punten voorsprong op Ajax. AZ kan zondagavond nog op vijf punten komen van de Rotterdammers, maar dan moet de Alkmaarse club wel winnen bij FC Twente.

Door een doelpunt in de vijfde minuut van Santiago Giménez kende Feyenoord een flitsende start in de ArenA, maar halverwege leidde Ajax met 2-1. Edson Álvarez (zeventiende minuut) en Dusan Tadic (37e minuut) scoorden. Dankzij een sterke twee helft was het toch Feyenoord dat won.

In de 52e minuut maakte Sebastian Szymanski de 2-2 en met dat resultaat zouden de bezoekers al de morele winnaar zijn. Door een rake kopbal in de 86e minuut van Geertruida werd het nog mooier voor Feyenoord, dat zo na achttien jaar weer een Klassieker won in de ArenA. Het past in het (tot dusver) uitstekende seizoen van Feyenoord, dat nog op drie fronten strijdt en hardop mag dromen van de eerste landstitel sinds 2017.

Hartman al na 25 minuten gewisseld

De 194e editie van de Klassieker was zondag pas vijf minuten onderweg toen Feyenoord al op voorsprong kwam. Na een fraai hakje van Oussama Idrissi kwam de bal bij Quilindschy Hartman, die Gíménez bediende met een lage voorzet. De Mexicaanse spits rondde beheerst af, terwijl Ajax-verdediger Calvin Bassey te laat was (1-0).

Het was de snelste Feyenoord-goal in een uitduel met Ajax sinds 1959, maar de treffer was ook snel weer teniet gedaan. Álvarez kopte in de zeventiende minuut een corner van Berghuis binnen (1-1).

Ajax werd daarna sterker. Hartman had het moeilijk en ontsnapte aan een tweede gele kaart. Trainer Arne Slot besloot de linksback daarom al na 25 minuten te wisselen voor Macos López.

Ondertussen kreeg Ajax kansen. Nadat Bergwijn een riante mogelijkheid liet liggen, was het in 37e minuut wel raak via Tadic. Berghuis stuurde Bergwijn met een fraaie pass de diepte in en diens voorzet werd door de Servische spits binnengeschoten (2-1). Zo was het een boeiende eerste helft, met aan het einde nog kansen voor Feyenoord via Mats Wieffer en Giménez. Die gingen er niet in.

Kudus mist vlak voor tijd grote kans

Meteen na rust was het Feyenoord dat het initiatief nam. Invaller López miste een kans, waarna het in de 52e minuut alsnog raak was via Szymanski. De Pool tikte een voorzet van Alireza Jahanbakhsh binnen (2-2).

Op basis van de stand op de ranglijst mocht Feyenoord het meest tevreden zijn met die gelijke stand, maar de Rotterdammers gingen ook na de 2-2 door met aanvallen. Ajax oogde defensie kwetsbaar, al miste Szymanski bij een uitbraak snelheid om nogmaals toe te slaan.