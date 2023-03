Willems niet onder de indruk van vuistslag van fan: 'Kom uit Rotterdam-Zuid'

FC Groningen-speler Jetro Willems is niet onder de indruk van de vuistslag die hij zondag van een eigen fan kreeg tijdens de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen (0-2). De linksback overweegt wel om aangifte te doen tegen de supporter.

"Ik wil er niet te veel over zeggen, want alles wordt dan opgeblazen", zei Willems na afloop tegen ESPN. "Alles was opgelost en op een gegeven moment gebeurt zoiets. Maar ik kom uit Rotterdam-Zuid, dus ik kan wel tegen een stootje."

Het incident gebeurde tien minuten voor het einde in de Euroborg. Een fan van FC Groningen wilde het veld bestormen, maar werd tegengehouden door verschillende stewards en afgevoerd. Daarna werd het onrustig in het vak met de fanatieke fans.

Willems probeerde een akkefietje tussen enkele supporters en stewards te sussen en moest dat bekopen met een harde klap in zijn gezicht. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük besloot een afkoelingsperiode in te lassen. Na een kwartier werd het duel hervat. In de resterende minuten kon FC Groningen niks meer aan de 0-2-achterstand doen.

Willems gaat maandag met de clubleiding in gesprek over het incident. Daarbij wordt ook bepaald of de linksback aangifte gaat doen. "Ik zou dat kunnen doen, maar dat zien we wel", aldus Willems, die opvallend rustig bleef. "Maar dit is inderdaad niet normaal", zei hij na lang doorvragen.

Tien minuten voor tijd liep het uit de hand bij FC Groningen. Foto: ANP

'Willems had dit niet moeten doen'

Trainer Dennis van der Ree en aanvoerder Michael Verrips keurden het wangedrag van de supporters een stuk stelliger af dan Willems. "Dit kan niet", zei Verrips. "We zijn superdankbaar dat heel veel mensen in het stadion zitten die ons ondersteunen. Wat die figuren hebben gedaan, dat kan je niet maken. Naar je eigen supporters en naar je eigen spelers niet. Het is bizar. Ik heb dit nog nooit gezien."

Ook trainer Van der Ree had geen goed woord over voor de hooligans. "Dat mensen boos zijn, snap ik. Maar dit mag niet", zei hij tegen ESPN. Wel vond hij dat Willems slimmer had moeten zijn. "Hij had dat niet moeten doen. Hij wilde het sussen om het tempo erin te houden, maar nu duurde het nog langer."

FC Groningen wacht hoogstwaarschijnlijk een zware straf als gevolg van de ongeregeldheden in de Euroborg. Begin januari ging het ook al mis tijdens FC Groningen-SC Cambuur (0-1). Toen liepen boze fans het veld op.

Mede daardoor weigert de politie in Noord-Nederland nog meer fans van FC Groningen naar uitwedstrijden te begeleiden. Dat geldt ook voor de fans van SC Cambuur. Daar zijn uitsupporters helemaal niet meer welkom.