Antwerp van Van Bommel verliest, AZ-opponent Anderlecht wint wel

Mark van Bommel heeft zondag met Royal Antwerp FC dure punten verspeeld in de Belgische titelstrijd. De Limburgse oefenmeester ging in eigen huis met 1-0 onderuit tegen middenmoter Charleroi. Anderlecht en doelman Bart Verbruggen wisten wél te winnen.

Charleroi moest in de slotfase verder met tien man, omdat Damien Marcq zijn tweede gele kaart ontving. Royal Antwerp FC had weliswaar een veldoverwicht, maar wist dat niet te vertalen in een doelpunt. Zo kreeg Kerk in de tweede helft een uitgelezen mogelijkheid op de 1-1. Oog in oog met Koffi faalde de voormalig speler van FC Utrecht.



Het was de eerste nederlaag voor Royal Antwerp FC in tien competitieduels. De 'Great Old' blijft ondanks het verlies op de derde plaats staan in de Belgische Pro league. De achterstand op koploper KRC Genk bedraagt acht punten. Union staat tweede, met twee punten meer dan de ploeg van Van Bommel.