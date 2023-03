Minderjarige FC Groningen-fan opgepakt voor vuistslag op hoofd Jetro Willems

De politie van Groningen heeft een minderjarige jongen aangehouden die Jetro Willems een klap gaf tijdens FC Groningen-sc Heerenveen zondag. De Eredivisie-wedstrijd lag een klein kwartier stil nadat er grote onrust was ontstaan in een supportersvak van de noorderlingen. In de heisa werd uitgehaald naar Willems.

De politie van Groningen meldt dat de minderjarige jongen die de klap aan Willems gaf na de wedstrijd is aangehouden op verdenking van mishandeling. Tijdens de wedstrijd is ook een andere man aangehouden. Hij wordt eveneens verdacht van mishandeling.

De vlam sloeg na tachtig minuten in de pan, toen een fan van FC Groningen het veld op dreigde te komen. Hij werd tegengehouden door verschillende stewards. Daarna verplaatste de onrust zich naar een supportersvak achter het doel. Groningen-speler Willems probeerde de fans te kalmeren, maar slaagde daar niet bepaald in.

Er werd getrokken en geduwd en de verdediger kreeg zelfs een flinke klap van een eigen fan. Ook andere Groningen-spelers meldden zich bij het supportersvak om de situatie in de hand te houden.

FC Groningen beleeft rampzalige dag

Op het moment dat arbiter Serdar Gözübüyük de wedstrijd stillegde, leidde Heerenveen met 0-2 door goals van Sydney van Hooijdonk. FC Groningen kon niets meer aan de stand veranderen en verkeert in grote degradatienood.

De club kende voor het incident al een chaotische dag. Voorafgaand aan de wedstrijd werd bekend dat huidig FC Emmen-trainer Dick Lukkien na het seizoen als trainer van Groningen zal fungeren.