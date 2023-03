FC Groningen lijdt op inktzwarte dag pijnlijke nederlaag tegen Heerenveen

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

FC Groningen heeft op een chaotische dag een uiterst kostbare nederlaag geleden in de degradatiestrijd. Mede door een zwak optreden van doelman Michael Verrips gingen de noorderlingen met 0-2 ten onder tegen sc Heerenveen.

In de slotfase lag het duel een kwartier stil door supportersonlusten. Daarbij werd Jetro Willems aangevallen door een aanhanger.

FC Groningen kende, zacht uitgedrukt, een rumoerige aanloop naar de Derby van het Noorden. Ruim een uur voor de aftrap lekte uit dat huidig FC Emmen-coach Dick Lukkien komend seizoen als trainer van de noorderlingen zal fungeren. FC Groningen was van plan dit bericht begin volgende week naar buiten te brengen en ook de spelers pas na de wedstrijd tegen Heerenveen in te lichten.

Directeur Wouter Gudde denkt dat er sprake is van kwade opzet van de concurrent in de degradatiestrijd en noemde FC Emmen voor de camera van ESPN "onprofessioneel en onbetrouwbaar". FC Groningen wilde de overstap van Lukkien pas maandag of dinsdag melden, maar het nieuws kwam daags na het duel van FC Emmen met Sparta Rotterdam (2-0-verlies) op straat te liggen.