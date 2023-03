Ajax begint zonder Rensch en Klaassen, Hartman terug bij Feyenoord

Ajax begint zondag zonder Davy Klaassen en Devyne Rensch aan De Klassieker in de Johan Cruijff ArenA tegen Feyenoord. Bij de Rotterdammers keert Quilindschy Hartman terug in het elftal.

Feyenoord-trainer Arne Slot voert een wijziging door ten opzichte van het elftal dat donderdag Shakhtar Donetsk vernederde (7-1) in de Europa League. Hartman is hersteld van een verkoudheid en kan tegen Ajax starten als linksback. Marcos López zit daardoor op de bank.

De Klassieker in de Johan Cruijff ArenA begint zondag om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Danny Makkelie. Feyenoord kan in Amsterdam een enorme stap zetten richting de titel.

Als Ajax wint, is het de nieuwe koploper op basis van een beter doelsaldo dan Feyenoord. De Klassieker in januari in De Kuip eindigde in 1-1.