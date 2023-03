Luuk de Jong keert terug in basis PSV voor uitwedstrijd tegen Vitesse

PSV kan op bezoek bij Vitesse weer beschikken over Luuk de Jong. De aanvoerder miste vorige week de wedstrijd tegen SC Cambuur (5-2-winst) wegens een enkelblessure. Ook Anwar El Ghazi en Fábio Silva staan in de basis, waardoor Johan Bakayoko deze keer op de bank moet plaatsnemen.

Trainer Ruud van Nistelrooij kiest verder voor dezelfde spelers als tegen Cambuur. Joël Drommel is opnieuw de doelman, omdat eerste keus Walter Benítez herstellende is van een operatie aan zijn knie. Xavi Simons is de meest vooruitgeschoven middenvelder in het 4-3-3-systeem.



Richard Ledezma ontbreekt in de wedstrijdselectie. De Amerikaan rondt momenteel een huurovereenkomst af, naar verluidt gaat het om New York FC.

Als voorwaarde voor de verhuur heeft de middenvelder zijn contract bij PSV tot medio 2025 verlengd. Ledezma was een week geleden nog invaller in het thuisduel met Cambuur.

Foto: NU.nl

PSV momenteel vierde in Eredivisie

PSV, momenteel vierde in de Eredivisie, staat zes punten achter op Feyenoord en drie op Ajax. Deze teams staan op dit moment tegenover elkaar in de Johan Cruijff ArenA. AZ heeft één punt meer dan de Eindhovenaren. AZ komt later op de zondag in actie tegen FC Twente.



PSV verloor in de competitie voor het laatst op 24 januari. Toen was FC Emmen met 1-0 te sterk. Sindsdien wonnen de Eindhovenaren in de Eredivisie vijfmaal en eindigden twee duels gelijk.



Voor PSV betekent de ontmoeting met Vitesse ook het weerzien met Phillip Cocu. De huidige trainer van Vitesse speelde van 1995 tot medio 1998 voor PSV.

Na zijn actieve voetballoopbaan was Cocu tien jaar in verschillende trainersfuncties bij de Eindhovense club werkzaam. Vijf seizoenen was de voormalig middenvelder hoofdtrainer van PSV.