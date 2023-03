Succescoach Lukkien verruilt FC Emmen na dit seizoen voor FC Groningen

Dick Lukkien wordt volgend seizoen de nieuwe hoofdtrainer van FC Groningen. De Groninger komt over van FC Emmen, waar hij zeven jaar aan het roer stond. Dat heeft FC Groningen-directeur Wouter Gudde zondag gezegd tegen ESPN.

De aankondiging komt op een pikant moment. FC Groningen en FC Emmen zijn momenteel allebei verwikkeld in een strijd om lijfsbehoud in de Eredivisie. FC Emmen staat op de veilige vijftiende plaats en heeft vier punten meer dan nummer zeventien FC Groningen, dat virtueel op degraderen staat.

Lukkien werd na het ontslag van Frank Wormuth in november vorig jaar al benaderd om trainer van FC Groningen te worden. FC Emmen-voorzitter Ronald Lubbers hield de coach toen aan zijn contract. FC Groningen zette vervolgens Dennis van der Ree voor de groep, maar onder zijn leiding gaat het niet veel beter met de 'De Trots van het Noorden'.

Via Voetbal International lekte de aanstaande transfer van Lukkien zondagochtend uit. Algemeen directeur Gudde bevestigde het nieuws vervolgens bij ESPN voor de aftrap van FC Groningen-sc Heerenveen. "We hebben een akkoord. We moeten alleen nog een paar puntjes uitwerken. Maar ik denk dat het goed komt."

Gudde had geen goed woord over voor FC Emmen. Volgens de directeur zou Groningen op verzoek van Emmen de overstap van Lukkien maandag melden, maar precies na de wedstrijd van FC Emmen (zaterdag 2-0-verlies tegen Sparta) en voor het duel van FC Groningen lekte het nieuws uit. Een bewuste actie van FC Emmen volgens Gudde, die de club "onprofessioneel en onbetrouwbaar" noemde.

Dick Lukkien (rechts) was jarenlang als assistent werkzaam bij FC Groningen, zoals bij Pieter Huistra. Foto: Pro Shots

Lukkien schreef geschiedenis met Emmen

Zo komt er na zeven seizoenen een einde aan het tijdperk van Lukkien bij FC Emmen. Na een periode van vijf jaar als assistent bij FC Groningen stapte de oud-profvoetballer in 2016 over naar FC Emmen. De club was toen net als zevende in de Eerste Divisie geëindigd.

Bij zijn eerste trainersklus zorgde Lukkien voor een stunt. Twee jaar na zijn komst promoveerde hij met FC Emmen naar de Eredivisie, waardoor de club voor het eerst sinds de oprichting in 1925 op het hoogste niveau uitkwam.

Onder leiding van Lukkien handhaafde FC Emmen zich knap in de Eredivisie, maar in 2021 ging het alsnog in de nacompetitie mis. Lukkien bleef het vertrouwen van de clubleiding houden en dat betaalde zich in het seizoen na de degradatie uit. FC Emmen werd kampioen in de Keuken Kampioen Divisie en keerde direct terug op het hoogste niveau. Daarin vecht het opnieuw tegen degradatie.