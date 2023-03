Cillessen boos op Michiel Kramer: 'Zoveelste keer dat hij bewust op mij doorloopt'

Jasper Cillessen was zaterdag na afloop van RKC-NEC (1-3) boos op Michiel Kramer. De doelman van NEC beweert dat de RKC-spits in de wedstrijd bewust op hem doorliep, waardoor hij een sneetje in zijn gezicht opliep.

"Dit is niet de eerste keer", zei de 33-jarige Cillessen na afloop tegen ESPN. "Volgens mij is dit al de derde of vierde keer in mijn carrière dat hij bewust op mij doorloopt. Waarom hij dat doet? Dat moet je aan hem vragen."

Het moment gebeurde in de eerste helft. Cillessen liet een schot van RKC-speler Mats Seuntjens los en Kramer probeerde in de rebound toe te slaan, maar de doelman van NEC was net iets eerder bij de bal. Kramer raakte daarna met zijn schoen het gezicht van Cillessen.

Cillessen zocht Kramer in het veld op, waarna een flinke woordenwisseling tussen de twee ontstond. Kramer wilde bij ESPN niet al te veel woorden vuil maken aan het voorval. "Ik zei niet zo heel veel tegen hem", zei hij met een cynisch lachje.

Kramer was zich van geen kwaad bewust. "Als hij over mij wil praten, dan moet hij dat lekker doen. Ik ga niet bewust iemand op zijn hoofd schoppen of slaan. Volgens mij liep ik daar gewoon en gebeurde er verder niets. Het moet ook niet over mij of over Jasper Cillessen gaan. Volgens mij hebben wij zojuist een wedstrijd verloren en daar balen we van."

Het moment tussen Jasper Cillessen en Michiel Kramer. Foto: Pro Shots

'Lekker om weer bij Oranje te zitten'

Voor Cillessen was het duel met RKC een ideale generale richting zijn terugkeer bij Oranje. De doelman onderscheidde zich in de eerste helft met enkele uitstekende reddingen, waarna NEC voor rust uitliep naar 0-3. Na de onderbreking werd hij alsnog gepasseerd door Vurnon Anita, maar daar bleef het ook bij.

Cillessen meldt zich maandag in Zeist voor de eerste training onder de nieuwe bondscoach Ronald Koeman. Voor de geboren Groesbeker is het zijn eerste oproep sinds september. Eind vorig jaar werd de 63-voudig international door toenmalig bondscoach Louis van Gaal opmerkelijk genoeg gepasseerd voor het WK.

Cillessen vindt het fijn dat hij door Koeman is opgeroepen voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Frankrijk en Gibraltar. "Ik las in de mail die ik vrijdag kreeg dat ik was opgeroepen. Ik keek toevallig op mijn telefoon. Ik ging ervan uit dat de mail om 13.00 uur zou komen, maar het was al om 12.00 uur. Het is lekker dat ik er weer bij zit."

In januari voerde Cillessen een gesprek met Patrick Lodewijks, de nieuwe keeperstrainer van het Nederlands elftal. "Hij zei toen: je selecteert jezelf, je moet het niveau halen wat je kan halen. En volgens mij heb ik tot nu toe een redelijke tweede seizoenshelft gedraaid."

Naast Cillessen riep Koeman doelmannen Mark Flekken (SC Freiburg) en Bart Verbruggen (Anderlecht) op. Laatstgenoemde is voor het eerst geselecteerd voor Oranje, dat vrijdag de kwalificatiereeks voor het EK van 2024 opent met een uitwedstrijd tegen Frankrijk. Drie dagen later volgt in De Kuip het duel met Gibraltar.