Milan ondanks recordgoal Ibrahimovic onderuit, Memphis wint ruim met Atlético

AC Milan heeft zaterdag voor de derde keer op rij punten laten liggen in de Serie A. 'Il Rossoneri' gingen ondanks een recordtreffer van Zlatan Ibrahimovic met 3-1 onderuit bij Udinese. In Spanje boekte Memphis Depay met Atlético Madrid een ruime zege op Valencia: 3-0.

Ondanks het doelpunt van Ibrahimovic ging AC Milan onderuit in Udine. De aanvaller, die onlangs zijn rentree maakte na een zware knieblessure, stond voor het eerst dit seizoen in de basis en droeg ook de aanvoerdersband.

Roberto Pereyra opende de score voor Udinese en Beto zorgde diep in de blessuretijd van de eerste helft voor de 2-1. Voormalig PEC Zwolle-speler Kingsley Ehizibue breidde de voorsprong van Udinese met een intikker twintig minuten voor tijd verder uit. Bij de thuisploeg viel Marvin Zeegelaar in de slotfase in.

Door de nederlaag kan AC Milan de vierde plaats zondag kwijtraken aan AS Roma. De tegenstander van Feyenoord in de kwartfinales van de Europa League heeft een punt minder en speelt dan de Romeinse derby tegen Lazio. Udinese staat achtste.

In Spanje had Atlético Madrid het vrij eenvoudig met laagvlieger Valencia. Antoine Griezmann zorgde na ruim twintig minuten voor de openingstreffer met schot in de linkerhoek. Even later werd een goal van Hugo Duro voor Valencia na tussenkomst van de VAR afgekeurd vanwege een overtreding.